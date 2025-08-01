Азербайджан обошёл неиграющую Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Россия опустилась на 29-е место в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА, уступив очередную строчку Азербайджану. Ранее, в конце июля, российскую позицию также обошли Словения и Украина.

Несмотря на ежегодное начисление фиксированных 4,333 балла, страна продолжает терять позиции в рейтинге. С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА на фоне ситуации вокруг Украины. Команды Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а сборная, возглавляемая Валерием Карпиным, проводит лишь товарищеские матчи.