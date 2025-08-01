Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 08:54

Азербайджан обошёл неиграющую Россию в таблице коэффициентов УЕФА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ AGIF

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ AGIF

Россия опустилась на 29-е место в обновлённой таблице коэффициентов УЕФА, уступив очередную строчку Азербайджану. Ранее, в конце июля, российскую позицию также обошли Словения и Украина.

Несмотря на ежегодное начисление фиксированных 4,333 балла, страна продолжает терять позиции в рейтинге. С февраля 2022 года все российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах решением УЕФА и ФИФА на фоне ситуации вокруг Украины. Команды Российской премьер-лиги не участвуют в еврокубках, а сборная, возглавляемая Валерием Карпиным, проводит лишь товарищеские матчи.

«С радостью»: Гус Хиддинк высказался о возможности приезда в Россию
«С радостью»: Гус Хиддинк высказался о возможности приезда в Россию

На фоне действующей приостановки участия российских клубов и сборных в международных турнирах дальнейшее снижение позиций в таблице коэффициентов УЕФА носит, по сути, формальный характер. Поскольку команды из России не имеют возможности набирать очки в еврокубках, борьба за место в рейтинге лишена практического смысла — текущие результаты никак не отражают реальный уровень футбола в стране и не влияют на его международное присутствие.

Глава РФС сделал оптимистичное заявление о возвращении российского футбола на мировую арену
Глава РФС сделал оптимистичное заявление о возвращении российского футбола на мировую арену
BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • уефа
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar