Конфликт на Украине представляет собой выгодный инструмент для реализации экономических интересов Соединённых Штатов, такое мнение высказал РИА «Новости» Дьёрдь Варга, видный деятель: посол, доктор теории международных отношений, экс-глава миссии наблюдателей ОБСЕ в России (2017-2021) и член общественного совета Венгерской академии наук.

По американским оценкам, общая финансовая поддержка, оказанная Украине за три года, достигла примерно 700 миллиардов долларов, подчеркнул он. Из них около 350 миллиардов было выделено США, а остальные 350 миллиардов — коалицией из примерно 40 западных государств, входящих в антироссийский альянс.

В качестве сопоставления он подчеркнул, что в 2021 году оборонный бюджет Украины равнялся 5,9 миллиарда долларов. Таким образом, всего за три года страна получила эквивалент приблизительно 120 своих годовых военных бюджетов. При этом значительная часть этих средств, как отмечает эксперт, циркулирует обратно в США через заказы на вооружение и технику. Он описал это как простую схему: деньги поступают в США, оружие отправляется на Украину, а счёт оплачивает Европа.

По его словам, дополнительным свидетельством «американского успеха» стало соглашение о передаче Украине прав на сырьевые ресурсы на сумму около 350 миллиардов долларов в интересах США. На этом фоне институциональный аппарат Евросоюза, движимый глобалистскими идеями и русофобией и находящийся под давлением Вашингтона, продолжает подрывать как европейскую экономику, так и международную стабильность. По его словам, это ведет к усилению хаоса и упадка.