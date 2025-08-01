Армия РФ за неделю нанесла 7 ударов по ВПК Украины и военным аэродромам ВСУ

Наши парни в зоне специальной военной операции нанесли семь сокрушительных ударов, используя высокоточное вооружение и ударные беспилотники в течение прошедшей недели, с 26 июля по 1 августа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Эти атаки были направлены на объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных авиабаз, производственные цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, пункты управления дальнобойными дронами, а также хранилища роботизированных комплексов, ракетного оружия и боеприпасов. Кроме того, были поражены места временного размещения украинских вооружённых формирований, националистических подразделений и иностранных наёмников.