Армия РФ за неделю нанесла 7 ударов по ВПК Украины и военным аэродромам ВСУ
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Наши парни в зоне специальной военной операции нанесли семь сокрушительных ударов, используя высокоточное вооружение и ударные беспилотники в течение прошедшей недели, с 26 июля по 1 августа. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
Эти атаки были направлены на объекты военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуру военных авиабаз, производственные цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, пункты управления дальнобойными дронами, а также хранилища роботизированных комплексов, ракетного оружия и боеприпасов. Кроме того, были поражены места временного размещения украинских вооружённых формирований, националистических подразделений и иностранных наёмников.
Так, например, накануне Армия России накрыла украинские военные заводы групповым ночным ударом. В результате этой операции были успешно поражены предприятия военно-промышленного комплекса, инфраструктура одного из военных аэродромов, а также складские помещения, где хранились боеприпасы, ракетное вооружение и компоненты, используемые для производства беспилотных летательных аппаратов. Для выполнения поставленных задач применялось высокоточное оружие большой дальности в сочетании с ударными беспилотниками. Согласно заявлению оборонного ведомства, все запланированные цели были достигнуты, а поставленные задачи выполнены в полном объёме.