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1 августа, 10:02

Поспешишь — на деньги влетишь: Встающих сразу после посадки пассажиров впервые оштрафовали

HSM: В Турции впервые оштрафовали пассажиров за подъём с мест после посадки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Dios

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Dios

В Турции впервые оштрафовали пассажиров Pegasus Airlines за преждевременный подъём с мест ещё до полной остановки самолёта. Нарушителям придётся заплатить до 70 долларов, сообщает Havasosyalmedya.

Ситуация на борту. Видео © X / HavaSosyalMedya

Инцидент произошёл на рейсе PC272 из Софии в стамбульский аэропорт Сабиха Гёкчен. В материале говорится, что бортпроводники предупредили людей о необходимости оставаться на местах, но те уже ломанулись забирать ручную кладь с полок.

Экипажу пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить нетерпеливых пассажиров. С мая такие штрафы будут применяться на всех рейсах в Турции — новые правила уже вступили в силу.

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А сегодня стало известно, что российского авиаперевозчика S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 30 000 рублей из-за овербукинга. Ситуация произошла в мае этого года: трое пассажиров с билетами на руках не смогли улететь своим рейсом, потому что в самолёте не оказалось для них свободных мест.

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Юрий Лысенко
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