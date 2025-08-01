Поспешишь — на деньги влетишь: Встающих сразу после посадки пассажиров впервые оштрафовали

В Турции впервые оштрафовали пассажиров Pegasus Airlines за преждевременный подъём с мест ещё до полной остановки самолёта. Нарушителям придётся заплатить до 70 долларов, сообщает Havasosyalmedya.

Ситуация на борту. Видео © X / HavaSosyalMedya

Инцидент произошёл на рейсе PC272 из Софии в стамбульский аэропорт Сабиха Гёкчен. В материале говорится, что бортпроводники предупредили людей о необходимости оставаться на местах, но те уже ломанулись забирать ручную кладь с полок.

Экипажу пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить нетерпеливых пассажиров. С мая такие штрафы будут применяться на всех рейсах в Турции — новые правила уже вступили в силу.