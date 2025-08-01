Поспешишь — на деньги влетишь: Встающих сразу после посадки пассажиров впервые оштрафовали
HSM: В Турции впервые оштрафовали пассажиров за подъём с мест после посадки
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В Турции впервые оштрафовали пассажиров Pegasus Airlines за преждевременный подъём с мест ещё до полной остановки самолёта. Нарушителям придётся заплатить до 70 долларов, сообщает Havasosyalmedya.
Ситуация на борту. Видео © X / HavaSosyalMedya
Инцидент произошёл на рейсе PC272 из Софии в стамбульский аэропорт Сабиха Гёкчен. В материале говорится, что бортпроводники предупредили людей о необходимости оставаться на местах, но те уже ломанулись забирать ручную кладь с полок.
Экипажу пришлось вызвать полицию, чтобы утихомирить нетерпеливых пассажиров. С мая такие штрафы будут применяться на всех рейсах в Турции — новые правила уже вступили в силу.
А сегодня стало известно, что российского авиаперевозчика S7 Airlines («Сибирь») оштрафовали на 30 000 рублей из-за овербукинга. Ситуация произошла в мае этого года: трое пассажиров с билетами на руках не смогли улететь своим рейсом, потому что в самолёте не оказалось для них свободных мест.