«Страшно представить!» Захарову «напугал» поиск инструкторов по йоге и пилатесу для Бундестага
Bild: Бундестаг ищет тренера по йоге для своих работников, страдающих от стресса
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В Германии сотрудники администрации немецкого парламента будут бороться со стрессом на работе при помощи йоги и питалеса, отдел закупок Бундестага официально объявил о поиске тренеров. Об этом пишет издание Bild.
«Отдел закупок Бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу! Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления с помощью асан (поз) и пранаям (дыхательных упражнений) у сотрудников администрации бундестага», — сказано в тексте.
В программе не будут участвовать сами депутаты и их сотрудники, уточняется в материале. Предполагается, что занятия будут проводиться для администрации Бундестага в период с 2026 по 2030 годы. Йога и пилатес якобы должны «вернуть к жизни» измождённых немецких чиновников. Неизвестно, во сколько всё это обойдётся налогоплательщикам ФРГ. Но отмечается, что отдел закупок постарается выбрать наиболее экономически выгодного тренера.
«Страшно представить, кого ищет Бундесрат [орган представительства федеральных земель]», — иронично прокомментировала новость официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее депутат бундестага от партии «Левые» Грегор Гизи в интервью Berliner Zeitung сообщил, что властям Германии пора перестать пугать людей недостоверной информацией об «угрозах нападения» России на страны НАТО. Поскольку президент РФ Владимир Путин не собирается этого делать.