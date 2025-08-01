«‎Страшно представить!» Захарову «‎напугал» поиск инструкторов по йоге и пилатесу для Бундестага

В Германии сотрудники администрации немецкого парламента будут бороться со стрессом на работе при помощи йоги и питалеса, отдел закупок Бундестага официально объявил о поиске тренеров. Об этом пишет издание Bild.

«Отдел закупок Бундестага официально ищет инструкторов по йоге и пилатесу! Цель: снизить стресс, повысить уровень расслабления с помощью асан (поз) и пранаям (дыхательных упражнений) у сотрудников администрации бундестага», — сказано в тексте.

В программе не будут участвовать сами депутаты и их сотрудники, уточняется в материале. Предполагается, что занятия будут проводиться для администрации Бундестага в период с 2026 по 2030 годы. Йога и пилатес якобы должны «вернуть к жизни» измождённых немецких чиновников. Неизвестно, во сколько всё это обойдётся налогоплательщикам ФРГ. Но отмечается, что отдел закупок постарается выбрать наиболее экономически выгодного тренера.

«Страшно представить, кого ищет Бундесрат [орган представительства федеральных земель]», — иронично прокомментировала новость официальный представитель МИД России Мария Захарова.