Женщина пострадала из-за детонации дрона ВСУ в белгородском посёлке Уразово
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Женщина получила ранения в результате детонации вражеского дрона в посёлке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.
На месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи. Специалисты начали работу.
Напомним, что в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. В общей сложности, под удары попали семь муниципальных образований региона.