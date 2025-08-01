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Регион
1 августа, 10:09

Женщина пострадала из-за детонации дрона ВСУ в белгородском посёлке Уразово

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщина получила ранения в результате детонации вражеского дрона в посёлке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

На месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи. Специалисты начали работу.

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В Белгородской области украинский дрон поразил служебный автомобиль с главой села

Напомним, что в результате обстрела города Шебекино со стороны ВСУ погиб мирный житель. Мужчина скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи. В общей сложности, под удары попали семь муниципальных образований региона.

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Наталья Афонина
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