Женщина пострадала из-за детонации дрона ВСУ в белгородском посёлке Уразово

Женщина получила ранения в результате детонации вражеского дрона в посёлке Уразово Валуйского округа Белгородской области. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Женщину со слепым осколочным ранением спины бригада скорой доставляет в Валуйскую центральную районную больницу. Вся необходимая помощь оказывается», — написал он.

На месте атаки посечены осколками легковой автомобиль, здание коммерческого объекта и перебита линия электропередачи. Специалисты начали работу.