ВС РФ за неделю освободили семь населённых пунктов в трёх регионах

Российские военные совершили быстрый и успешный рывок на большей части линии фронта в зоне СВО, освободив за последнюю неделю сразу семь населённых пунктов в ДНР, в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Подразделения Южной группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили город Часов Яр ДНР. <...> Подразделения группировки войск «Центр» продолжали наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Освобождены населённые пункты Бойковка, Бельгийка и Новоукраинка ДНР», — сказано в тексте.

В министерстве добавили, что военные российской группировки «Восток» также прорвали оборону ВСУ и вгрызлись в тыл к противнику: освобождены посёлки Зеленый Гай (ДНР), Малиевка в Днепропетровской области и Темировка в Запорожье.