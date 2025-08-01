Житель Сахалина нашёл противопехотную мину-лепесток на побережье

Житель Сахалина обнаружил на побережье в Анивском районе противопехотную мину «Лепесток». Снятые им кадры опасной находки опубликовал телеграм-канал «ЧП, ДТП.Сахалин».

Мужчина нашёл боеприпас 31 июля возле забора, который устанавливают на берегу в селе Песчанском. Он отметил, что учебные мины обычно имеют белые пометки, но на этой их не было.

Мина «Лепесток» на берегу села Песчанское. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта

«Песчанское, пляж. Что мы видим — мина «Лепесток». Белых обозначений на ней нет. Может быть, они есть с другой стороны, но трогать её мы не собираемся. Где вот забор строят. Вот она», — заявил автор видео.

Очевидец признался, что не сразу догадался сообщить о находке в экстренные службы. Однако сейчас информация передана правоохранителям для проверки.