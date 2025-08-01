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Регион
1 августа, 10:29

Житель Сахалина нашёл противопехотную мину-лепесток на побережье

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Житель Сахалина обнаружил на побережье в Анивском районе противопехотную мину «Лепесток». Снятые им кадры опасной находки опубликовал телеграм-канал «ЧП, ДТП.Сахалин».

Мужчина нашёл боеприпас 31 июля возле забора, который устанавливают на берегу в селе Песчанском. Он отметил, что учебные мины обычно имеют белые пометки, но на этой их не было.

Мина «Лепесток» на берегу села Песчанское. Видео © Telegram / ЧП, ДТП. Сахалин — Точка отсчёта

«Песчанское, пляж. Что мы видим — мина «Лепесток». Белых обозначений на ней нет. Может быть, они есть с другой стороны, но трогать её мы не собираемся. Где вот забор строят. Вот она»,заявил автор видео.

Очевидец признался, что не сразу догадался сообщить о находке в экстренные службы. Однако сейчас информация передана правоохранителям для проверки.

Водитель подорвался на мине вместе с комбайном в курском приграничье
Водитель подорвался на мине вместе с комбайном в курском приграничье

Ранее детский омбудсмен ЛНР Ирина Швенк сообщила, что в республике по-прежнему происходят подрывы детей на замаскированных минах. Бойцы ВСУ маскируют боеприпасы под игрушки и бытовые предметы, которые вызывают интерес у детворы, что часто приводит к трагедиям.

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Юрий Лысенко
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