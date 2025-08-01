ВС РФ за неделю освободили семь населённых пунктов
Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев
За прошедшую неделю российские войска освободили 7 населённых пунктов в зоне СВО: пять в ДНР и по одному в Днепропетровской и Запорожской областях. Об этом сообщили в Минобороны России.
Так, «Южная» группировка войск взяла под контроль Часов Яр в ДНР, «Центр» освободил Бойковку, Бельгийку и Новоукраинку ДНР, а «Восток» — Зеленый Гай в ДНР, Малиевку в Днепропетровской области и Темировку в Запорожской.
Напомним взятие под контроль города Часов Яр стало важной операцией ВС РФ в ходе СВО. Воины «крылатой пехоты» из Иваново, Костромы и Ярославля подняли флаги России и знамёна Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южного, символизируя освобождение города от противника. Часов Яр был крупным логистическим центром ВСУ. По данным командования, в ходе многомесячных боёв украинские войска понесли значительные потери, исчисляемые тысячами военнослужащих.