Самые богатые россияне стали ещё богаче

С начала текущего года суммарное состояние богатейших российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов. Наибольший прирост капитала зафиксирован у основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщает РИА «Новости», основываясь на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Лидером по-прежнему остаётся один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, увеличивший своё состояние на 2,56 миллиарда долларов, до 30,4 миллиарда. На втором месте — совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов, чьё состояние поднялось на 1,18 миллиарда, достигнув 26,5 миллиарда долларов. Замыкает тройку лидеров основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, капитал которого увеличился на 1,94 миллиарда, до 25,2 миллиарда долларов.

Совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон поднялся с пятого на четвёртое место, увеличив состояние на 1,46 миллиарда, до 23,8 миллиарда долларов. Бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин оказался на пятом месте, потеряв 3,58 миллиарда долларов, и теперь его состояние составляет 22,2 миллиарда долларов.

Основатель Telegram Павел Дуров занимает девятое место, увеличив состояние на 3,27 миллиарда долларов, до 14,3 миллиарда.