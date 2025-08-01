Сдал Google: Флаг России почти год развевался в центре города в Румынии

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою потребовала снять российский флаг перед зданием в городе Тулча, который простоял почти год и ни у кого не вызывал претензий. Об этом сообщила пресс-служба румынского МИД.

«Министр иностранных дел Оана Цою передала мэрии Тулчи требование убрать флаг России, поднятый перед одним из зданий, которое принадлежит городу», — говорится в заявлении ведомства.

В министерстве пояснили, что действующее законодательство не предусматривает оснований для вывешивания флагов других государств в данном случае. Поводом для возмущения министра стали данные Google Maps, подтверждающие, что российский триколор развевается в центре города почти год, а именно с октября 2024 года. Правда, вывешен он у Художественного музея рядом с флагами ЕС, Украины, Турции и Греции.

Представитель музейного комплекса Пол Токание уточнил, что иностранные флаги появились в рамках проекта реставрации исторических зданий, финансируемого по программе развития туризма 2007-2013 годов. Там обещали проинформировать компетентные органы для решения вопроса «в соответствии с правовыми нормами».