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Регион
1 августа, 11:30

В Башкирии объявлен в розыск сбежавший из уфимской колонии зэк

Обложка © УФСИН РФ по РБ

Обложка © УФСИН РФ по РБ

Правоохранительные органы ведут розыск осуждённого, совершившего побег из колонии-поселения вблизи Уфы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Республике Башкортостан.

«Подразделением розыска УФСИН России по Республике Башкортостан разыскивается осуждённый Тургунбоев Собир Тургунбович, 1975 года рождения, который самовольно покинул участок колонии-поселения в микрорайоне Шакша города Уфы», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить местонахождение бежавшего заключённого. В ГУФСИН напомнили, что в колониях-поселениях осуждённые содержатся без охраны, им разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе денежные средства и ценные вещи, распоряжаться деньгами без каких-либо ограничений, а также получать посылки и свидания без ограничений по количеству.

«При появлении какой-либо информации о местонахождении разыскиваемого просим вас сообщить по телефону 8 (347) 250-64-21, 8-917-35-37-733, 8-917-753-57-77», — добавили в управлении.

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Наталья Афонина
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