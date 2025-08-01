Задержанный в Афинах «хозяин Молдовы» требует экстрадиции на родину

Экс-лидера молдавской Демократической партии Владимир Плахотнюк вышел на связь и подтвердил своё задержание в Греции. Богатейший олигарх страны сообщил, что согласился на экстрадицию на родину с тем, чтобы доказать свою невиновность.

«Я направил официальный запрос властям Греции с просьбой об экстрадиции в Республику Молдова, для чего подписал документы, подготовленные адвокатами в пятницу, 25 июля», – сказано в его обращении в соцсетях.

Плахотнюк намерен вернуться в страну, чтобы, прежде всего, доказать свою невиновность перед правоохранительными органами. Он настаивает, что все возбужденные против него дела – это обычные фальшивки, не основанные на фактах и сводящиеся лишь к домыслам, лишённым реальной основы. Он обвинил правоохранительные органы в избыте клеветы, ненависти и оскорблений. Олигарх назвал дело против себя продуктом пропаганды правительства и способом борьбы с оппозицией, которую оно не смогло победить демократическими средствами.

Плахотнюк также заметил, что, согласно греческой практике, при условии добровольного принятия экстрадиция длится от 12 до максимум 30 дней. Но, по сведениям «хозяина Молдовы», власти Кишинёва просили греческую сторону не торопиться и сделать так, чтобы олигарх не появился в стране до парламентских выборов.