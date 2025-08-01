В Петропавловске-Камчатском задержали маньяка с мачете, который пугал людей

В Петропавловске-Камчатском наконец-то задержали мужчину, вооружённого мачете, который на протяжении нескольких дней пугавший местных жителей. Как сообщает SHOT, его разыскивали в течение трёх дней.

Местные жители прозвали его «маньяк с мачете». Силовики смогли найти нарушителя, но тот при задержании устроил пару выкрутасов и был доставлен в больницу с травмами. По данному делу проводится проверка.