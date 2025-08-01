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Регион
1 августа, 12:35

В Петропавловске-Камчатском задержали маньяка с мачете, который пугал людей

В Петропавловске-Камчатском наконец-то задержали мужчину, вооружённого мачете, который на протяжении нескольких дней пугавший местных жителей. Как сообщает SHOT, его разыскивали в течение трёх дней.

Место задержания. Фото © SHOT

Место задержания. Фото © SHOT

Местные жители прозвали его «маньяк с мачете». Силовики смогли найти нарушителя, но тот при задержании устроил пару выкрутасов и был доставлен в больницу с травмами. По данному делу проводится проверка.

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Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе мужчину, который передавал украинской стороне точные координаты объектов противовоздушной обороны города.

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Обложка © SHOT

Татьяна Миссуми
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