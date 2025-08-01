Комик Саша Малой задолжал налоговой 157 тыс. рублей

Комик Саша Малой (настоящее имя — Александр Раковских) накопил налоговую задолженность в размере 157 тысяч рублей, следует из данных, с которыми ознакомился «Постньюс».

Просрочка связана с его деятельностью в статусе индивидуального предпринимателя, в частности — с концертной сферой. На текущий момент в отношении Раковских не возбуждено исполнительных производств.

Саша Малой получил известность благодаря участию в популярных YouTube-шоу «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны».