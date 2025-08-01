Комик Саша Малой задолжал налоговой 157 тыс. рублей
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Комик Саша Малой (настоящее имя — Александр Раковских) накопил налоговую задолженность в размере 157 тысяч рублей, следует из данных, с которыми ознакомился «Постньюс».
Просрочка связана с его деятельностью в статусе индивидуального предпринимателя, в частности — с концертной сферой. На текущий момент в отношении Раковских не возбуждено исполнительных производств.
Саша Малой получил известность благодаря участию в популярных YouTube-шоу «Самый умный комик», «Книжный клуб» и «Разгоны».
Ранее сын комика Андрея Молочного насмерть сбил женщину в центре Киева. Предварительно, молодой человек управлял автомобилем в нетрезвом виде.