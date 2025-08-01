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1 августа, 11:28

Путин: Украина позитивно восприняла инициативу о создании трёх рабочих групп

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Обложка © Shutterstock AI / FOTODOM

Президент России Владимир Путин сообщил о положительной реакции Киева на предложение Москвы о формировании трех рабочих групп для ведения переговоров. Об этом он заявил в ходе неформальной беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«Мы предложили создать три рабочие группы. Реакция украинской стороны была позитивной», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в конструктивном диалоге, который будет проходить без публичности и давления СМИ: «Мы хотим вести переговоры без треска камер, спокойно искать компромиссы».

Путин выразил надежду на то, что процесс переговоров будет запущен и продолжится в рабочем формате.

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Напомним, что 23 июля российская сторона во время переговоров с Украиной в Стамбуле предложила создать три рабочие группы для онлайн-взаимодействия по ключевым направлениям. Помощник президента РФ Владимир Мединский объяснил после встречи, что это поможет оптимизировать процесс диалога.

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Марина Фещенко
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