Путин: Украина позитивно восприняла инициативу о создании трёх рабочих групп

Президент России Владимир Путин сообщил о положительной реакции Киева на предложение Москвы о формировании трех рабочих групп для ведения переговоров. Об этом он заявил в ходе неформальной беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Валааме.

«Мы предложили создать три рабочие группы. Реакция украинской стороны была позитивной», — отметил глава государства.

Он подчеркнул, что российская сторона заинтересована в конструктивном диалоге, который будет проходить без публичности и давления СМИ: «Мы хотим вести переговоры без треска камер, спокойно искать компромиссы».

Путин выразил надежду на то, что процесс переговоров будет запущен и продолжится в рабочем формате.