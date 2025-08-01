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1 августа, 12:04

Актёра из «Содержанок» и «Склифосовского» Максима Глотова нашли мёртвым в Москве

Обложка ©  Кадр из фильма «Я знаю твои секреты 12. Кукушка» режиссер Ашот Кещян, сценарист Ашот Кещян, Оксана Горгоц / Kinopoisk

Обложка ©  Кадр из фильма «Я знаю твои секреты 12. Кукушка» режиссер Ашот Кещян, сценарист Ашот Кещян, Оксана Горгоц / Kinopoisk

В Москве найден мёртвым актёр Максим Глотов, известный по сериалам «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский». По информации SHOT, артист несколько дней не выходил на связь с родными, которые забили тревогу. Сегодня днём его нашли в собственной квартире на улице Вучетича.

Глотову было 60 лет. За карьеру он сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах.

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Умер польский актёр из «Ведьмака» Кшиштоф Матушевский

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Александра Вишнякова
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