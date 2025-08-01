Актёра из «Содержанок» и «Склифосовского» Максима Глотова нашли мёртвым в Москве

В Москве найден мёртвым актёр Максим Глотов, известный по сериалам «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский». По информации SHOT, артист несколько дней не выходил на связь с родными, которые забили тревогу. Сегодня днём его нашли в собственной квартире на улице Вучетича.