Актёра из «Содержанок» и «Склифосовского» Максима Глотова нашли мёртвым в Москве
Обложка © Кадр из фильма «Я знаю твои секреты 12. Кукушка» режиссер Ашот Кещян, сценарист Ашот Кещян, Оксана Горгоц / Kinopoisk
В Москве найден мёртвым актёр Максим Глотов, известный по сериалам «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский». По информации SHOT, артист несколько дней не выходил на связь с родными, которые забили тревогу. Сегодня днём его нашли в собственной квартире на улице Вучетича.
Глотову было 60 лет. За карьеру он сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах.