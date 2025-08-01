«Мифическое животное»: ВПК Украины сравнили с единорогом
Военный эксперт Рамм рассказал о проблемах украинской ракеты Гром
ВСУ. Обложка © mil.gov.ua
Дальнобойные дроны ВСУ значительно уступают российским «Гераням», уверен военный эксперт Алексей Рамм, который с самого начала СВО, по его же словам, скептически относился к продукции ВПК Украины. Однако он отметил, что у врага есть специфический противотанковый комплекс «Корсар» с внешним управлением — на этом интересные образцы заканчиваются.
Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что Украина пыталась занять нишу на рынке бронетехники, однако история с контрактом с Ираком показала обратное. В частности, скандал возник из-за БТР-4, который вернули из-за проблем с бронёй. А ещё украинские танки «Булат» планировали использовать в конфликте между Таиландом и Камбоджей, но и этого не случилось.
Кроме того, у ВСУ есть ракеты «Гром», которые разрабатывались ещё до начала СВО. Однако до сих пор ни одного их применения зафиксировано не было, хотя на Украине с советских времён была развита ракетная промышленность. Там могут создать ракеты, но выпустить их на рынок, провести испытания и наладить массовое производство уже проблематично.
«[Украинская ракета «Гром»] — это своего рода единорог, такое мифическое животное», — цитирует эксперта kp.ru.
Напомним, ранее на Украине похвастались ещё одним оружием. Глава офиса Зеленского Андрей Ермак заявил, что производство баллистической ракеты «Сапсан» продвигается успешно. Однако военный аналитик уличил Киев во лжи.