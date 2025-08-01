Дальнобойные дроны ВСУ значительно уступают российским «Гераням», уверен военный эксперт Алексей Рамм, который с самого начала СВО, по его же словам, скептически относился к продукции ВПК Украины. Однако он отметил, что у врага есть специфический противотанковый комплекс «Корсар» с внешним управлением — на этом интересные образцы заканчиваются.

Собеседник радио «Комсомольская правда» подчеркнул, что Украина пыталась занять нишу на рынке бронетехники, однако история с контрактом с Ираком показала обратное. В частности, скандал возник из-за БТР-4, который вернули из-за проблем с бронёй. А ещё украинские танки «Булат» планировали использовать в конфликте между Таиландом и Камбоджей, но и этого не случилось.

Кроме того, у ВСУ есть ракеты «Гром», которые разрабатывались ещё до начала СВО. Однако до сих пор ни одного их применения зафиксировано не было, хотя на Украине с советских времён была развита ракетная промышленность. Там могут создать ракеты, но выпустить их на рынок, провести испытания и наладить массовое производство уже проблематично.