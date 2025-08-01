Актёр «Содержанок» перед смертью круто изменил свою жизнь и порвал с родными из Одессы
SHOT: Актёр Глотов перед смертью стал водителем и месяцами не общался с родными
Актёр Максим Глотов. Обложка © Кадр из фильма «Неукротимая Неупокоева» режиссер Виталий Воробьев, сценарист Мария Полякова / Kinopoisk
Актёр Максим Глотов, которого нашли мёртвым в Москве, в последнее время не поддерживал связь с родственниками. Кроме того, артист уже не был заинтересован в своей профессии и не работал. Его последние работы в кино относятся к 2023 году, сообщает Telegram-канал SHOT.
Незадолго до смерти актёр сериалов «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский» работал водителем. После нескольких лет проживания в квартире на Патриарших прудах в Москве он переехал в квартиру на улице Вучетича, где купил комнату. Семья актёра на данный момент проживает в Одессе.
Напомним, что тело Максима Глотова было обнаружено сегодня днём в его квартире. Он несколько дней не выходил на связь, из-за чего близкие забили тревогу. Актёру было 60 лет, за свою жизнь он сыграл более чем в 120 фильмах и сериалах.