Актёр «Содержанок» перед смертью круто изменил свою жизнь и порвал с родными из Одессы

Актёр Максим Глотов, которого нашли мёртвым в Москве, в последнее время не поддерживал связь с родственниками. Кроме того, артист уже не был заинтересован в своей профессии и не работал. Его последние работы в кино относятся к 2023 году, сообщает Telegram-канал SHOT.

Незадолго до смерти актёр сериалов «Раневская», «Содержанки», «Склифосовский» работал водителем. После нескольких лет проживания в квартире на Патриарших прудах в Москве он переехал в квартиру на улице Вучетича, где купил комнату. Семья актёра на данный момент проживает в Одессе.