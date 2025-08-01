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1 августа, 13:20

На видео сняли «‎ядерный гриб» от сброса адской авиабомбы в три тонны на мост для танков ВСУ

ВС РФ сбросили ФАБ-3000 на мост, которым пользовались ВСУ в ДНР

Российские военно-воздушные силы нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ в Донецкой Народной Республике. Авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на мост в районе Константиновки, которым пользовался противник. Эпичное видео опубликовал телеграм-канал «НгП раZVедка».

Уничтожение моста. Видео © Telegram / НгП раZVедка

На видео показан момент поражения цели адской авиабомбой и последствия удара. В сообщении сказано, что это была лишь «проба пера» перед уничтожением остальных мостов, которыми пользуются ВСУ.

«Бомбардировщик ВКС России ударом тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 снёс мост под Константиновкой», — говорится в публикации.

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Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по плацдарму ВСУ в Очакове, откуда украинская армия планировала начать десантную операцию в Херсонской области. Там также было полно иностранных наёмников, которых Киев намеревался задействовать.

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Обложка © Telegram / НгП раZVедка

Владимир Озеров
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