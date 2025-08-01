На видео сняли «ядерный гриб» от сброса адской авиабомбы в три тонны на мост для танков ВСУ
ВС РФ сбросили ФАБ-3000 на мост, которым пользовались ВСУ в ДНР
Российские военно-воздушные силы нанесли мощный удар по инфраструктуре ВСУ в Донецкой Народной Республике. Авиабомба ФАБ-3000 была сброшена на мост в районе Константиновки, которым пользовался противник. Эпичное видео опубликовал телеграм-канал «НгП раZVедка».
Уничтожение моста. Видео © Telegram / НгП раZVедка
На видео показан момент поражения цели адской авиабомбой и последствия удара. В сообщении сказано, что это была лишь «проба пера» перед уничтожением остальных мостов, которыми пользуются ВСУ.
«Бомбардировщик ВКС России ударом тяжёлой авиабомбы ФАБ-3000 снёс мост под Константиновкой», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru сообщал, что российские войска нанесли удар по плацдарму ВСУ в Очакове, откуда украинская армия планировала начать десантную операцию в Херсонской области. Там также было полно иностранных наёмников, которых Киев намеревался задействовать.
Обложка © Telegram / НгП раZVедка