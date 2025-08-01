«Обалдела»: Намекнувшая на расставание с мужем Анна Асти привела в дом нового любимца

Популярная российская певица Анна Асти (Анна Дзюба) завела породистого питомца. Однако, как отметила исполнительница, платить заводчику за дорогущего щенка не пришлось. Его просто подарили звезде.

Анна Асти призналась, что получила породистого щенка в подарок. Видео © Пятый канал

«Я спросила, сколько он стоит, и обалдела», — цитирует Анну Асти Пятый канал.

По словам певицы, щенок стоил два миллиона рублей. Однако заводчик решил отдать питомца бесплатно. Нового члена семьи с необычным окрасом звезда назвала Виктором Анатольевичем или просто Витей.