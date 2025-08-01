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Регион
1 августа, 14:29

Российские аэродромы обеспечат защитой от дронов ВСУ

Замглавкома ВКС Максимцев: Военные аэродромы России снабдят укрытиями от дронов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

В России осуществляется программа по обеспечению защиты аэродромной сети страны посредством строительства специальных укрытий. Об этом сообщил начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, за прошедшие два года на ключевых объектах были построены укрепления, которые значительно повысили их устойчивость к различным видам атак.

«Последние два года на основных аэродромах ВКС возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолётов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооружённых Сил Российской Федерации», рассказал он.

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Ранее президент Владимир Путин заявил, что в российской армии главным приоритетом должно стать новейшее оружие. Глава государства поручил заранее готовить базы и аэродромы под новые системы вооружений. На данный момент государственная программа должна быть сосредоточена на разработке.

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Наталья Афонина
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