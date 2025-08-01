Российские аэродромы обеспечат защитой от дронов ВСУ

В России осуществляется программа по обеспечению защиты аэродромной сети страны посредством строительства специальных укрытий. Об этом сообщил начальник Главного штаба — первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) генерал-лейтенант Александр Максимцев в интервью газете «Красная звезда».

По его словам, за прошедшие два года на ключевых объектах были построены укрепления, которые значительно повысили их устойчивость к различным видам атак.

«Последние два года на основных аэродромах ВКС возводятся защитные сооружения для укрытия авиационной техники армейской и оперативно-тактической авиации. Также создаются укрытия для самолётов дальней и военно-транспортной авиации. В перспективе такими укрытиями планируется обеспечить всю аэродромную сеть Вооружённых Сил Российской Федерации», — рассказал он.