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1 августа, 14:30

Деньги и оружие: Военный эксперт разоблачил украинскую ложь о сроках выхода ВС РФ к Киеву

Полковник Тимошенко усомнился, что ВС РФ смогут выйти к Киеву этой зимой

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Обложка © Шедеврум / Life.ru

Заявления руководителя центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, мол Армия России уже этой зимой выйдет к Киеву, не соответствуют действительности, уверен полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, украинская волонтёрша не информирует население, а преследует некие собственные цели.

«Возможно, эта госпожа хочет с помощью эмоциональных слов получить какие-то дополнительные деньги, увеличить поставки БПЛА или личный состав. В общем, она преследует какие-то цели», — отметил военный эксперт в беседе с «Ридусом».

По его словам, у Берлинской не было задачи проинформировать общественность. Тимошенко дополнил, что оборона ВСУ пока ещё достаточно прочная.

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Напомним, ранее Мария Берлинская заявила, что российские военные стремительно приближаются к Киеву и уже этой зимой могут оказаться на подступах к городу. По её мнению, причинами станут колоссальные потери в рядах украинской армии и отсутствие внятного руководства в стране.

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Борис Эльфанд
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