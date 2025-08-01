Деньги и оружие: Военный эксперт разоблачил украинскую ложь о сроках выхода ВС РФ к Киеву
Полковник Тимошенко усомнился, что ВС РФ смогут выйти к Киеву этой зимой
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Заявления руководителя центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, мол Армия России уже этой зимой выйдет к Киеву, не соответствуют действительности, уверен полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, украинская волонтёрша не информирует население, а преследует некие собственные цели.
«Возможно, эта госпожа хочет с помощью эмоциональных слов получить какие-то дополнительные деньги, увеличить поставки БПЛА или личный состав. В общем, она преследует какие-то цели», — отметил военный эксперт в беседе с «Ридусом».
По его словам, у Берлинской не было задачи проинформировать общественность. Тимошенко дополнил, что оборона ВСУ пока ещё достаточно прочная.
Напомним, ранее Мария Берлинская заявила, что российские военные стремительно приближаются к Киеву и уже этой зимой могут оказаться на подступах к городу. По её мнению, причинами станут колоссальные потери в рядах украинской армии и отсутствие внятного руководства в стране.