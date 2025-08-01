Заявления руководителя центра поддержки аэроразведки ВСУ Марии Берлинской, мол Армия России уже этой зимой выйдет к Киеву, не соответствуют действительности, уверен полковник в отставке Михаил Тимошенко. По его словам, украинская волонтёрша не информирует население, а преследует некие собственные цели.

«Возможно, эта госпожа хочет с помощью эмоциональных слов получить какие-то дополнительные деньги, увеличить поставки БПЛА или личный состав. В общем, она преследует какие-то цели», — отметил военный эксперт в беседе с «Ридусом».

По его словам, у Берлинской не было задачи проинформировать общественность. Тимошенко дополнил, что оборона ВСУ пока ещё достаточно прочная.