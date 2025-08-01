Turkish Airlines ввела запрет на умные чемоданы с несъёмными батареями
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Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines ввёл запрет на провоз чемоданов со встроенными литиевыми аккумуляторами, которые невозможно извлечь. Об этом говорится на сайте авиакомпании.
Согласно новым правилам, интеллектуальный багаж с несъёмными элементами питания теперь нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в регистрируемом багаже. Исключение сделано только для моделей со съёмными аккумуляторами — их владельцы могут взять чемодан в салон при условии извлечения батареи на время полёта.
«Смарт-багаж с несъёмными литиевыми батареями нельзя перевозить в качестве ручной клади или зарегистрированного багажа. Литиевую батарею необходимо отсоединить от смарт-багажа, перевозить в ручной клади и не вставлять обратно до достижения пункта назначения», — говорится в сообщении.
Эти меры введены в соответствии с требованиями Генерального управления гражданской авиации Турции и направлены на повышение безопасности полётов. Речь идёт о современных моделях чемоданов с Bluetooth-модулями, которые позволяют управлять багажом через смартфон.
Ранее Life.ru рассказывал, как десятки пассажиров Turkish Airlines, прилетевших из Антальи в Пулково, сообщили, что их багаж не был доставлен. Туристы отметили, что представители авиакомпании не связывались с ними. Позднее выяснилось, что чемоданы не загрузили на борт из-за экономии топлива, так как, по заявлению Turkish Airlines, дополнительные меры безопасности и необходимость дозаправки самолётов не позволили взять весь багаж.