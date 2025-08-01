Turkish Airlines ввела запрет на умные чемоданы с несъёмными батареями

Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines ввёл запрет на провоз чемоданов со встроенными литиевыми аккумуляторами, которые невозможно извлечь. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Согласно новым правилам, интеллектуальный багаж с несъёмными элементами питания теперь нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в регистрируемом багаже. Исключение сделано только для моделей со съёмными аккумуляторами — их владельцы могут взять чемодан в салон при условии извлечения батареи на время полёта.

«Смарт-багаж с несъёмными литиевыми батареями нельзя перевозить в качестве ручной клади или зарегистрированного багажа. Литиевую батарею необходимо отсоединить от смарт-багажа, перевозить в ручной клади и не вставлять обратно до достижения пункта назначения», — говорится в сообщении.

Эти меры введены в соответствии с требованиями Генерального управления гражданской авиации Турции и направлены на повышение безопасности полётов. Речь идёт о современных моделях чемоданов с Bluetooth-модулями, которые позволяют управлять багажом через смартфон.