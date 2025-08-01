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Регион
1 августа, 15:04

Turkish Airlines ввела запрет на умные чемоданы с несъёмными батареями

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / EvrenKalinbacak

Крупнейший турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines ввёл запрет на провоз чемоданов со встроенными литиевыми аккумуляторами, которые невозможно извлечь. Об этом говорится на сайте авиакомпании.

Согласно новым правилам, интеллектуальный багаж с несъёмными элементами питания теперь нельзя перевозить ни в ручной клади, ни в регистрируемом багаже. Исключение сделано только для моделей со съёмными аккумуляторами — их владельцы могут взять чемодан в салон при условии извлечения батареи на время полёта.

«Смарт-багаж с несъёмными литиевыми батареями нельзя перевозить в качестве ручной клади или зарегистрированного багажа. Литиевую батарею необходимо отсоединить от смарт-багажа, перевозить в ручной клади и не вставлять обратно до достижения пункта назначения», — говорится в сообщении.

Эти меры введены в соответствии с требованиями Генерального управления гражданской авиации Турции и направлены на повышение безопасности полётов. Речь идёт о современных моделях чемоданов с Bluetooth-модулями, которые позволяют управлять багажом через смартфон.

В Пулково тестируют станции с ИИ для быстрого поиска багажа
В Пулково тестируют станции с ИИ для быстрого поиска багажа

Ранее Life.ru рассказывал, как десятки пассажиров Turkish Airlines, прилетевших из Антальи в Пулково, сообщили, что их багаж не был доставлен. Туристы отметили, что представители авиакомпании не связывались с ними. Позднее выяснилось, что чемоданы не загрузили на борт из-за экономии топлива, так как, по заявлению Turkish Airlines, дополнительные меры безопасности и необходимость дозаправки самолётов не позволили взять весь багаж.

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Анастасия Никонорова
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