Двух россиян задержали за похищения и вымогательства у 27 туристов на Бали

Полиция Индонезии арестовала на Бали двух граждан России, подозреваемых в серии преступлений, связанных с вымогательством денег у иностранных туристов. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на представителей правоохранительных органов.

По словам генерального инспектора полиции Бали Даниэля Адитьяджая, в ходе расследования выявлено 27 эпизодов противоправных действий, которые находятся на стадии изучения.

«Они (подозреваемые) похищали жертв, избивали их и угрожали отвезти в миграционную службу для последующей депортации», — сказано в публикации.

Фигурантами дела стали 30-летний Юрий Витценко и 32-летний Илья Шкутов. Они действовали в сговоре с двумя сотрудниками местной миграционной службы. Подозреваемые были арестованы после нападения на гражданина Литвы Романа Смелева, которого они также шантажировали и угрозам убийством. Все члены банды уже дали признательные показания, что значительно продвинуло следствие. Но правоохранители считают, что жертв может быть больше.