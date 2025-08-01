ЦБ снова разрешил инвесторам из недружественных стран покупать валюту в России

Центробанк вынес решение об отмене ограничений на покупку на рынке иностранной валюты для резидентов недружественных стран, которые собираются инвестировать по новым правилам на российской территории. Об этом говорится на сайте регулятора.

«ЦБ определил правила обслуживания иностранных инвесторов, которые получили право инвестировать в российский финансовый рынок за счёт новых денег. Банк России снял ограничения на покупку на внутреннем рынке иностранной валюты для зарубежных инвесторов недружественных стран, которые придут на российский рынок и будут инвестировать по новым правилам», — сказано в тексте.

В ЦБ подчеркнули, что иностранцы, имеющие счета «С», теперь могут осуществлять денежные вложения при помощи счетов «Ин», используя новые деньги. При этом деньги на счетах «С» по-прежнему нельзя будет инвестировать.