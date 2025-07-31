В Центробанке анонсировали полную замену Visa и Mastercard отечественным аналогом

В настоящее время нет экстренной необходимости в замене карт международных платёжных систем (МПС), однако важно определить разумный разумный срок, до которого их обслуживание в России будет прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Как передаёт «РБК-инвестиции», продление срока действия карт было временной мерой, принятой для сохранения привычного уклада для россиян. Однако по мнению специалистов, эта необходимость отпала, так как граждане теперь активно переходят на отечественные аналоги.

«Сроки, в которые карты МПС должны будут перестать обслуживаться, мы сейчас прорабатываем. Они будут разумными и достаточными для того, чтобы банки планомерно смогли заменить их на карты «Мир» при желании клиентов», — говорится в сообщении.