11-летний рыбак сам себя «поймал на крючок» и едва не остался без носа

В Подмосковье 11-летний мальчик, увлечённый рыбалкой, вместо рыбы «поймал» собственный нос. Леска от удочки отклонилась от намеченной траектории и крючок попал в мягкие ткани. Родители попытались помочь сыну самостоятельно, но в итоге обратились в Пушкинскую больницу.

Тот самый крючок, который вонзился школьнику в нос. Фото © Telegram / ПКБ им. проф. Розанова В.Н.

«Чтобы ребёнок чувствовал себя комфортно, мы сначала сделали ему местную анестезию. Далее жало крючка провели насквозь через крыло носа, «откусили» специальным инструментом, и тогда уже без опаски удалили сам крючок. Мальчик молодец, даже шутил с нами во время процедуры», — рассказал заведующий ЛОР-отделением Богдан Кулешов.

Врач отметил, что за 10 лет его практики подобный случай произошёл впервые. Хотя извлечение бусинок, пуговиц и других мелких предметов из носа — обычное дело. Рыболовный же крючок медики извлекали впервые. Для школьника этот инцидент также стал первым в своём роде. Однако любовь к рыбалке не угасла, и он пообещал вернуться на речку на следующий день, но быть более внимательным.

На данный момент школьник чувствует себя хорошо, его выписали домой в тот же день. Врачи призывают не пытаться самостоятельно извлекать инородные тела, так как это может усугубить ситуацию.