Достойно и героически: Путин выступил за награждение отважных врачей с Камчатки

Президент России Владимир Путин поддержал предложение наградить врачей с Камчатки, которые не стали прерывать операцию из-за мощнейшего землетрясения. Своё мнение на этот счёт глава РФ озвучил в разговоре с журналистами во время визита на остров Валаам для встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли свой долг достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград. У нас много специалистов, которые достойно выполняют свой долг перед людьми. И мы стараемся давать этому оценку, которая выражается, в том числе в наградах», — констатировал президент.