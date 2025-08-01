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Регион
1 августа, 12:13

Достойно и героически: Путин выступил за награждение отважных врачей с Камчатки

Путин поддержал идею наградить камчатских врачей, не испугавшихся землетрясения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmitriy Kandinskiy

Президент России Владимир Путин поддержал предложение наградить врачей с Камчатки, которые не стали прерывать операцию из-за мощнейшего землетрясения. Своё мнение на этот счёт глава РФ озвучил в разговоре с журналистами во время визита на остров Валаам для встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Можно выполнять свой долг по-разному. Эти врачи выполняли свой долг достойно и героически. Конечно, они заслуживают государственных наград. У нас много специалистов, которые достойно выполняют свой долг перед людьми. И мы стараемся давать этому оценку, которая выражается, в том числе в наградах», — констатировал президент.

«Герои!» Иностранцы восхитились камчатскими врачами, оперировавшими во время землетрясения
«Герои!» Иностранцы восхитились камчатскими врачами, оперировавшими во время землетрясения

Напомним, 30 июля на Камчатке случилось землетрясение рекордной силы — магнитуда составила 8,7, чего не было с 1952 года. Толчки застали врачей онкологического диспансера в разгаре хирургической операции, но медработники оказались не робкого десятка, не нарушили клятву Гиппократа и продолжили своё дело. Позже они объяснили, что остановить операцию было попросту невозможно.

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Юрий Лысенко
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