Пенсионерам больше нельзя говорить по телефону перед банкоматом. И на это есть ужасная причина

В японской префектуре Осака гражданам старше 65 лет запретили одновременно пользоваться мобильными телефонами и банкоматами. Такое решение связано с ростом случаев телефонного мошенничества, направленного на уязвимую категорию населения, передаёт NHK.

В ближайшее время в финансовых учреждениях региона появятся специальные информационные плакаты и памятки, которые будут разъяснять новые правила для клиентов старше 65 лет. Кроме того, банки обязаны внедрить системы видеонаблюдения с искусственным интеллектом. Эти технологии смогут автоматически выявлять людей, разговаривающих по телефону вблизи банкоматов, что поможет предотвратить возможные мошеннические действия.

В 2020 году в Осаке зарегистрировано более 2600 подобных эпизодов мошенничества, что стало серьёзным поводом для принятия новых мер безопасности.

«Такие виды мошенничества – это ужасные преступления, которые наносят людям не только финансовый, но и моральный ущерб. Надеюсь, что внесённые нами поправки в законодательство помогут сократить число таких преступлений», – объяснил губернатор Осаки Хирофуми Есимура.