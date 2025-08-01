Россиянка Чикунова взяла серебро на ЧМ по плаванию на 200 м брассом

Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В финальном заплыве на 200 метров брассом 20-летняя спортсменка показала время 2.19,96, уступив только американке Кейт Дугласс, установившей новый рекорд чемпионатов мира с результатом 2.18,50.

Третье место с одинаковым временем (+5,02 секунды) разделили южноафриканка Кайлин Корбетт и белорусская пловчиха Алина Жмушка. Для Чикуновой эта медаль стала первой в карьере на взрослых чемпионатах мира.

Это уже вторая медаль российской сборной на чемпионате мира в Сингапуре. Ранее бронзу на дистанции 100 метров брассом завоевал Антон Чупков. Соревнования по плаванию продлятся до 27 июля, где российские спортсмены рассчитывают на новые награды.

Отметим, что для американки Дугласс эта победа стала уже третьей золотой медалью на текущем чемпионате мира. Ранее она первенствовала в комбинированной эстафете 4×100 м и на дистанции 200 метров комплексным плаванием.