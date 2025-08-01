Счета на 4 млрд рублей арестовали у главы челябинского СК Колбасина

В рамках расследования крупного дела Федеральная служба судебных приставов наложила арест на счета руководителя следственного управления СКР по Челябинской области Алексея Колбасина. Сумма ареста составляет 3 939 492 300 рублей, согласно данным из базы ФССП. Об этом сообщает URA.ru.

Ранее в Ингушетии правоохранительные органы задержали сотрудника Министерства образования и науки, подозреваемого в хищении бюджетных средств, предназначенных для выплат педагогам. По предварительной информации, в период с 2021 по 2022 годы работники министерства незаконно присвоили деньги, выделенные на оплату труда учителей, занятых в организации и проведении ЕГЭ в регионе. Злоумышленники действовали, подделывая договоры и акты о выполнении работ, и таким образом похитили свыше 10 миллионов рублей.