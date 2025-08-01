В Сумах прогремел новый взрыв после срабатывания воздушной сирены

В городе Сумы на севере Украины прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Сирена звучит в Сумской области, начиная с 14:42 (по Москве).

«В Сумах было слышно звук взрыва», — говорится в заявлении телеканала. Информация о поражённом военном объекте Украины местными властями не приводится.