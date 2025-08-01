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1 августа, 16:07

В Сумах прогремел новый взрыв после срабатывания воздушной сирены

В городе Сумы на севере Украины прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Сирена звучит в Сумской области, начиная с 14:42 (по Москве).

«В Сумах было слышно звук взрыва», — говорится в заявлении телеканала. Информация о поражённом военном объекте Украины местными властями не приводится.

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Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат», сообщил, что российские подразделения продолжают продвижение в Сумской области в рамках создания буферной зоны, несмотря на попытки ВСУ остановить их наступление.

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Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Peinado Romero

Татьяна Миссуми
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