В Сумах прогремел новый взрыв после срабатывания воздушной сирены
В городе Сумы на севере Украины прозвучал мощный взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное». Сирена звучит в Сумской области, начиная с 14:42 (по Москве).
«В Сумах было слышно звук взрыва», — говорится в заявлении телеканала. Информация о поражённом военном объекте Украины местными властями не приводится.
Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат», сообщил, что российские подразделения продолжают продвижение в Сумской области в рамках создания буферной зоны, несмотря на попытки ВСУ остановить их наступление.
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