Начало серийного выпуска новейшего ракетного комплекса «Орешник» стало ответом России на ультиматум президента США Дональда Трампа относительно прекращения огня на Украине, такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в интервью NEWS.ru заявил. Аналитик подчеркнул, что этот шаг демонстрирует решимость Москвы продолжать специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей.

Система «Орешник» — это твердотопливная баллистическая ракета, оснащённая шестью боевыми блоками индивидуального наведения и ядерным зарядом мощностью около 150 килотонн, – существенно укрепляет позиции России как ведущей военной державы. Примечательно, что известие о начале серийного производства этого комплекса совпало с ультиматумом, выдвинутым президентом Трампом. Тем самым Россия демонстрирует свое категорическое неприятие любых ультиматумов со стороны западных стран и подтверждает намерение продолжать выполнение задач специальной военной операции до их полного завершения, отметил Коротченко.

Эксперт прогнозирует, что новые ракетные комплексы в первую очередь поступят в Ракетные войска стратегического назначения и будут размещены в позиционных районах. По его мнению, развёртывание «Орешника» значительно усиливает стратегическую стабильность и демонстрирует технологическое превосходство России в ракетной сфере.

Особое значение имеет время анонса серийного производства — сразу после ультимативного заявления Трампа. Как подчеркнул аналитик, это чёткий сигнал о том, что Россия не намерена подчиняться внешнему диктату и будет самостоятельно определять сроки завершения СВО.