Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 16:17

Военный эксперт объяснил необходимость серийного выпуска «Орешника»

Аналитик Коротченко: Серийный выпуск Орешника — это сигнал России Западу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alones

Начало серийного выпуска новейшего ракетного комплекса «Орешник» стало ответом России на ультиматум президента США Дональда Трампа относительно прекращения огня на Украине, такое мнение высказал военный эксперт Игорь Коротченко в интервью NEWS.ru заявил. Аналитик подчеркнул, что этот шаг демонстрирует решимость Москвы продолжать специальную военную операцию до достижения всех поставленных целей.

Система «Орешник» — это твердотопливная баллистическая ракета, оснащённая шестью боевыми блоками индивидуального наведения и ядерным зарядом мощностью около 150 килотонн, – существенно укрепляет позиции России как ведущей военной державы. Примечательно, что известие о начале серийного производства этого комплекса совпало с ультиматумом, выдвинутым президентом Трампом. Тем самым Россия демонстрирует свое категорическое неприятие любых ультиматумов со стороны западных стран и подтверждает намерение продолжать выполнение задач специальной военной операции до их полного завершения, отметил Коротченко.

Эксперт прогнозирует, что новые ракетные комплексы в первую очередь поступят в Ракетные войска стратегического назначения и будут размещены в позиционных районах. По его мнению, развёртывание «Орешника» значительно усиливает стратегическую стабильность и демонстрирует технологическое превосходство России в ракетной сфере.

Особое значение имеет время анонса серийного производства — сразу после ультимативного заявления Трампа. Как подчеркнул аналитик, это чёткий сигнал о том, что Россия не намерена подчиняться внешнему диктату и будет самостоятельно определять сроки завершения СВО.

Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа
Путин сдержанно ответил на ультиматум Трампа

Напомним,14 июля президент США дал России 50 дней на «мирное урегулирование» украинского конфликта, а 29 июля сократил срок до 10 дней. Для давления Трамп предложил установить 100% пошлины на покупку российской нефти и урана для всех стран, включая Китай, Индию, Турцию и Бразилию.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Дональд Трамп
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar