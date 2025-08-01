Вэнс счёл актом насилия драку в Цинциннати, в которой пострадала россиянка

Вице-президент Соединённых Штатов Джей Ди Вэнс публично прокомментировал инцидент на джазовом фестивале в Цинциннати, где пострадала гражданка России. Высокопоставленный чиновник назвал основной причиной произошедшего недостаточное количество сотрудников правоохранительных органов.

«Ужасная драка. Женщина, которая просто стояла, получила удар в лицо от взрослого мужчины. Надеюсь, ответственных привлекут. Отвратительный акт насилия», — сказал Вэнс в интервью YouTube-каналу RuthLess.

Вэнс назвал драку отвратительной, отметив, что особенно возмутительно, что удар в лицо получила женщина, вообще не участвовавшая в конфликте. Вице-президент выразил уверенность, что виновные понесут заслуженное наказание.

Инцидент произошёл неделю назад во время массового мероприятия, нападавшие скрылись до прибытия полиции, пятерым участникам драки уже предъявлены обвинения, пострадавшая россиянка вернулась на родину.

Видеозаписи с места событий подтверждают, что женщина пыталась помочь другому участнику инцидента, когда на неё набросились несколько человек. Вэнс подчеркнул необходимость увеличения численности полиции как на мероприятиях, так и в городе в целом, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем.