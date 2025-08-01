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1 августа, 18:18

МИД Литвы выразил Минску протест из-за дрона, якобы прилетевшего из Белоруссии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Stemmer

Литва выразила протест Белоруссии из-за нарушения воздушного пространства беспилотником. Об этом сообщило Министерство иностранных дел балтийской республики.

«1 августа министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Белоруссии в Литовской Республике и вручило ему ноту, в которой выражается решительный протест в связи с незаконным проникновением беспилотного летательного аппарата из Республики Беларусь в воздушное пространство Литовской Республики 28 июля», говорится в заявлении литовского МИД.

По данным ведомства, инцидент произошёл 28 июля, когда дрон якобы залетел на территорию Литвы с белорусской стороны.

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Напомним, на литовском полигоне в Ионавском районе нашли беспилотник. Выдвинута версия, что он прилетел с белорусской территории в начале недели. Сообщается, что это может быть разведывательный дрон «Гербера».

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Юрий Лысенко
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