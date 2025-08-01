В ЮАР носорогам вводят радиоактивное вещество для борьбы с браконьерами

Южноафриканский университет объявил о начале кампании против браконьерства. В рамках этой инициативы учёные вводят радиоактивные изотопы в рога носорогов. Они утверждают, что это вещество безопасно для животных, но его легко обнаружить. Об этом сообщает Associated Press.

Проект реализуют Университет Витватерсранда, специалисты в области ядерной энергетики и защитники дикой природы. Учёные уже провели инъекции пяти носорогам и надеются, что эта мера поможет остановить сокращение их численности. Они назвали проект «Ризотоп» — от английских слов «rhino» (носорог) и «isotope» (изотоп).

В прошлом году исследователи провели испытания, введя изотопы около 20 носорогам в заповеднике. Эти испытания подготовили базу для полноценной кампании, которая стартует в 2025 году. Радиационные детекторы в аэропортах и на границах способны выявлять радиоактивные изотопы даже в небольших концентрациях. Это поможет задерживать браконьеров и торговцев, утверждают исследователи.