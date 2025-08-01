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Регион
1 августа, 20:05

Глава НАБУ Кривонос подтвердил обыски в доме экс-заместителя Ермака в Германии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / klauscook

Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Семён Кривонос подтвердил проведение обысков в Германии по месту жительства Ростислава Шурмы, бывшего заместителя главы офиса президента Андрея Ермака. Следственные действия проходили вблизи Мюнхена.

Заявление Семёна Кривоноса прозвучало в интервью украинскому «24-му телеканалу». Руководитель НАБУ отметил, что может подтвердить информацию, поскольку она уже стала медийной и была сообщена немецкой стороной.

«Да, я могу подтвердить, что соответствующие следственные действия происходили», – заявил Кривонос.

До этого издание «Украинская правда» со ссылкой на источник среди украинских депутатов сообщило, что НАБУ в июле провело обыски в Германии в пригороде Мюнхена по месту жительства Шурмы. Немецкая газета Süddeutsche Zeitung 31 июля также написала о расследовании, однако полиция Мюнхена и прокуратура тогда отказались комментировать информацию об обысках на объектах, связанных с Шурмой.

Глава НАБУ подчеркнул, что соответствующее уголовное дело активно расследуется. Однако он отказался комментировать детали, суть или перспективы производства, сославшись на требования закона и необходимость не навредить ходу расследования.

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Ранее Life.ru писал, что Путин назвал ситуацию с НАБУ унизительной для Киева. Президент РФ напомнил, что коррупция – это негативное явление в обществе, которое характерно почти для всех стран мира, но Украину коррупция захлёстывает.

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Юния Ларсон
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