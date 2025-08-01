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Регион
1 августа, 20:42

ВСУ остались без танковых бригад на фоне тяжёлых потерь

ТАСС: ВСУ ликвидировали все танковые бригады из-за проблем с техникой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fotokon

Вооруженные силы Украины (ВСУ) распустили все танковые бригады. В настоящее время ни одно такое формирование не существует. Об этом сообщил источник в российских силовых структурах.

«В ВСУ не осталось ни одной танковой бригады. По данным украинских Telegram-каналов, 4-я отдельная танковая бригада стала отдельной тяжёлой механизированной бригадой»,приводит комментарий осведомителя ТАСС.

Кроме того, он отметил, что ранее 17-ю отдельную танковую бригаду также преобразовали в тяжёлую механизированную. Это произошло после тяжёлых потерь под Ольговкой в 2024 году. Пленные украинские военнослужащие сообщили о нехватке бронетехники в бригаде. Из-за этого танкистов используют в качестве пехоты без поддержки.

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По словам представителя российских силовиков, такое преобразование не является «повышением», так как бригада теряет танковый батальон и получает взамен механизированный.

«Судя по всему, с поставками тяжёлой бронетехники у ВСУ серьёзные проблемы. Все помнят, как они радовались западным танкам Leopard и Abrams. Где они сейчас?» — добавил он.

Также стоит отметить, что украинские военные теряют надежду на удержание Покровска и готовятся к его сдаче. Ситуация ухудшилась из-за продвижения ВС РФ в районе населённого пункта Родинское.

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Лия Мурадьян
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