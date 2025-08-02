На Крымском мосту ввели временные ограничения на движение автомобилей
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Временные ограничения на движение автомобилей введены на Крымском мосту. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.
Автомобилистов на сооружении и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Ранее сообщалось о пробках на подъезде к мосту утром 1 августа. К вечеру затор рассосался и затруднения с обеих сторон были устранены.