На Крымском мосту ввели временные ограничения на движение автомобилей

Временные ограничения на движение автомобилей введены на Крымском мосту. Об этом сообщили в телеграм-канале о ситуации на подходах к мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Автомобилистов на сооружении и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.