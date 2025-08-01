У Крымского моста со стороны Тамани и Керчи скопилось свыше тысячи машин

Утром 1 августа на 07:00 мск на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон скопилось около 1110 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал инфоцентра, отслеживающего ситуацию на подъездах к переправе.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что время ожидания составляет около двух часов с двух сторон движения.