У Крымского моста со стороны Тамани и Керчи скопилось свыше тысячи машин
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Утром 1 августа на 07:00 мск на подъездах к Крымскому мосту с обеих сторон скопилось около 1110 автомобилей. Об этом сообщил Telegram-канал инфоцентра, отслеживающего ситуацию на подъездах к переправе.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 670 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 440 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Также уточняется, что время ожидания составляет около двух часов с двух сторон движения.
Напомним, очереди на подходах к переправе начались ещё в 01:00 по московскому времени, на тот момент она состояла из 55 машин со стороны Керчи. Через час количество машин увеличилось в общей сумме до 155. А по информации на 05:00 по мск, со стороны Тамани на подъездах скопилось 495 машин, обратное движение было свободным.