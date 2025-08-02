Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 августа, 22:25

Силовики РФ назвали реалистичными данные о потерях 1500 боевиков ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandr Rybalko

Информация от украинского волонтёра Марии Берлинской о потерях ВСУ в 1500 человек за сутки вызывает доверие у российских силовиков. Они подтвердили это через свои источники.

«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтёр ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день»,сообщает ТАСС, ссылаясь на информатора.

Деньги и оружие: Военный эксперт разоблачил украинскую ложь о сроках выхода ВС РФ к Киеву
Деньги и оружие: Военный эксперт разоблачил украинскую ложь о сроках выхода ВС РФ к Киеву

Силовики отметили, что их данные основаны на анализе некрологов и общении с представителями украинской армии.

Ранее также появилась информация, что ВСУ расформировали все танковые бригады из-за проблем с техникой. Формирования преобразовали в механизированные. Недостаток бронетехники заставил танкистов выполнять функции пехоты без необходимой поддержки.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar