Информация от украинского волонтёра Марии Берлинской о потерях ВСУ в 1500 человек за сутки вызывает доверие у российских силовиков. Они подтвердили это через свои источники.

«На Украине озвучили реальные потери войск киевского режима. Волонтёр ВСУ Мария Берлинская предрекает полное уничтожение ВСУ к концу этого года, озвучив цифры потерь в более чем 1500 убитых, раненых и убежавших в СОЧ каждый день», — сообщает ТАСС, ссылаясь на информатора.

Силовики отметили, что их данные основаны на анализе некрологов и общении с представителями украинской армии.