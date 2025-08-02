Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на лицемерие сотрудников секретариата всемирной организации. Он отметил, что в Совбезе часто используют политическую эксплуатацию конфликта.

«Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях», — приводит слова Полянского постпредство России при ООН.

Полянский добавил, что подобные действия вредят авторитету организации. Он уточнил, что Россия не против обсуждения ситуации на Украине. Однако Москва выступает против использования трагедии украинцев, ставших жертвами режима Владимира Зеленского, в политических играх на платформе Совета Безопасности.