Полянский указал на лицемерие ООН и политизацию украинского кризиса
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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обратил внимание на лицемерие сотрудников секретариата всемирной организации. Он отметил, что в Совбезе часто используют политическую эксплуатацию конфликта.
«Весьма лицемерно поступают профильные сотрудники секретариата ООН, которые в таких случаях предпочитают прикидываться несведущими и ссылаться на невозможность проверить достоверность информации об украинских преступлениях», — приводит слова Полянского постпредство России при ООН.
Полянский добавил, что подобные действия вредят авторитету организации. Он уточнил, что Россия не против обсуждения ситуации на Украине. Однако Москва выступает против использования трагедии украинцев, ставших жертвами режима Владимира Зеленского, в политических играх на платформе Совета Безопасности.
Ранее украинский режим инициировал экстренное заседание Совета Безопасности ООН. Киев утверждает, что Россия отвергает усилия для достижения мира и затягивает конфликт. Это послужило основанием для подобного запроса.