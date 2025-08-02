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2 августа, 03:50

Экс-президент Колумбии Альваро Урибе приговорён к 12 годам домашнего ареста

Альваро Урибе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Barros

Альваро Урибе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sebastian Barros

Суд в Колумбии признал бывшего президента страны Альваро Урибе виновным в подкупе свидетелей и процессуальном мошенничестве, и приговорил его к 12 годам тюремного заключения, которые он будет отбывать под домашним арестом. Об этом сообщает радиостанция Caracol.

Согласно судебному постановлению, подписанному судьёй Сандрой Лилианой Эредией Арандой, Урибе также назначен штраф в размере 2420,5 минимальных месячных зарплат и запрет на занятия государственных должностей на срок 100 месяцев и 20 дней. Суд признал его виновным в подкупе свидетелей в рамках уголовного дела, однако оправдал по двум другим эпизодам.

Наказание будет исполняться в соответствии со статьёй 38B Уголовного кодекса Колумбии. Для этого экс-президент обязан предоставить денежную гарантию в размере четырёх минимальных заработных плат и подписать обязательство о соблюдении условий домашнего ареста. Урибе будет находиться под надзором пенитенциарной системы по месту жительства в Рионегро, департамент Антиокия.

Альваро Урибе занимал президентский пост в Колумбии с 2002 по 2010 год и является одной из самых влиятельных политических фигур в стране.

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Ранее Life.ru писал, что президент Колумбии выступил против отправки наёмников на Украину. Действующий глава государства назвал это ограблением нации.

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Юния Ларсон
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