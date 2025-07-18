Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 июля 2025, 03:19

Президент Колумбии выступил против отправки наёмников на Украину

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Лидер Колумбии Густаво Петро в соцсети X раскритиковал наёмничество, назвав этот феномен «ограблением нации». Так он прокомментировал заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийских наёмников на Украине остаётся на высоком уровне.

«Наёмничество — это способ ограбить нацию. Государственные деньги, вложенные в подготовку к обороне Колумбии, идут на смертельные вооружённые конфликты, в которых колумбийский народ участвовать не хочет», — написал Петро.

Президент подчеркнул необходимость беречь жизни граждан и бюджетные ресурсы, призвав прекратить практику вовлечения колумбийцев в чужие военные конфликты.

Сапёры и снайперы: В Харькове замечены наёмники из Австралии
Сапёры и снайперы: В Харькове замечены наёмники из Австралии

Напомним, российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Колумбия
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar