Президент Колумбии выступил против отправки наёмников на Украину

Лидер Колумбии Густаво Петро в соцсети X раскритиковал наёмничество, назвав этот феномен «ограблением нации». Так он прокомментировал заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийских наёмников на Украине остаётся на высоком уровне.