Президент Колумбии выступил против отправки наёмников на Украину
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Лидер Колумбии Густаво Петро в соцсети X раскритиковал наёмничество, назвав этот феномен «ограблением нации». Так он прокомментировал заявление посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе о том, что численность колумбийских наёмников на Украине остаётся на высоком уровне.
«Наёмничество — это способ ограбить нацию. Государственные деньги, вложенные в подготовку к обороне Колумбии, идут на смертельные вооружённые конфликты, в которых колумбийский народ участвовать не хочет», — написал Петро.
Президент подчеркнул необходимость беречь жизни граждан и бюджетные ресурсы, призвав прекратить практику вовлечения колумбийцев в чужие военные конфликты.
Напомним, российский посол в Колумбии Николай Тавдумадзе заявил, что несмотря на международные протесты, поток колумбийских граждан, отправляющихся воевать на Украину в качестве наёмников, не сокращается. Ранее стало известно, что Вооружённые силы Украины забросили 30 колумбийцев в Сумскую область для обороны от российских войск, но сами украинские формирования при этом покинули позиции.