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Регион
2 августа, 04:06

Массированную атаку БПЛА ВСУ отразили в Ростовской области, погиб охранник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Российская система ПВО отразила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в семи районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Военные приступили к отражению атаки ночью и уничтожили вражеские дроны в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области. Несмотря на работу системы ПВО, в посёлке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия. Пожар был оперативно потушен, однако в результате атаки погиб охранник объекта.

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – написал Слюсарь в телеграм-канале.

Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области
Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Ранее Life.ru писал, что украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Вражеский воздушный налёт обошёлся без жертв, но в регионе ограничили работу интернета для обеспечения безопасности населения.

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Юния Ларсон
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