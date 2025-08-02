Массированную атаку БПЛА ВСУ отразили в Ростовской области, погиб охранник
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Российская система ПВО отразила массированную атаку беспилотных летательных аппаратов ВСУ в семи районах Ростовской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
Военные приступили к отражению атаки ночью и уничтожили вражеские дроны в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области. Несмотря на работу системы ПВО, в посёлке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия. Пожар был оперативно потушен, однако в результате атаки погиб охранник объекта.
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким», – написал Слюсарь в телеграм-канале.
Ранее Life.ru писал, что украинские БПЛА атаковали предприятие в Новокуйбышевске Самарской области. Вражеский воздушный налёт обошёлся без жертв, но в регионе ограничили работу интернета для обеспечения безопасности населения.