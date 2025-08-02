Массированную атаку БПЛА ВСУ отразили в Ростовской области, погиб охранник

Военные приступили к отражению атаки ночью и уничтожили вражеские дроны в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах Ростовской области. Несмотря на работу системы ПВО, в посёлке Углеродовском Красносулинского района загорелось одно из строений предприятия. Пожар был оперативно потушен, однако в результате атаки погиб охранник объекта.