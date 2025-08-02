Военнослужащие группировки «Запад» применили инновационное вооружение — беспилотный летательный аппарат, оснащённый автоматом Калашникова, для ликвидации украинской снайперской пары. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Заместитель командующего 20-й армией по вооружению, известный под позывным Будённовск, рассказал, что дрон уже начали активно применять на линии боевого соприкосновения.

«Был случай, когда наш дрон-разведчик обнаружил снайперскую пару. А дрон со стрелковым комплексом зашёл сзади и уничтожил цель. Залетел с обратной стороны здания и поразил цель», — рассказал военнослужащий.

Особенностью этого стрелкового комплекса, получившего название «Арбалет», является его лёгкая конструкция: из автомата Калашникова были сняты дульный тормоз-компенсатор и ряд других элементов, а также внедрён механизм гашения отдачи. Разработка принадлежит военнослужащим 20-й армии.

Первоначально «Арбалет» создавался для борьбы с воздушными целями — дронами противника — с использованием дробовых патронов калибра 5,45 мм. Однако впоследствии его применение расширили: теперь он эффективно поражает и наземные объекты с использованием штатных боеприпасов автомата.