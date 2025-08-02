Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины
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Воздушная тревога объявлена в украинской столице и восьми областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса Незалежной для оповещения населения.
Согласно онлайн-карте, сирены воют в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.
Накануне вечером мощный взрыв прогремел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В Сумской области сирены звучали несколько часов подряд.