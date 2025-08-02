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Регион
2 августа, 05:29

Воздушная тревога объявлена в Киеве и восьми областях Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ruslan Lytvyn

Воздушная тревога объявлена в украинской столице и восьми областях. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса Незалежной для оповещения населения.

Согласно онлайн-карте, сирены воют в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.

Взрывы гремят в Харькове на фоне воздушной тревоги
Взрывы гремят в Харькове на фоне воздушной тревоги

Накануне вечером мощный взрыв прогремел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В Сумской области сирены звучали несколько часов подряд.

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Андрей Бражников
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