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Регион
1 августа, 18:35

Взрывы гремят в Харькове на фоне воздушной тревоги

Обложка © Telegram/Минобороны России

Обложка © Telegram/Минобороны России

Взрыв прогремел в пятницу вечером, 1 августа, в Харькове во время сигнала о воздушной тревоге на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Согласно онлайн-данным министерства цифровой трансформации Украины, Помимо Харьковской области тревогу также объявили в Сумской, Черниговской и Житомирской областях. Местные власти пока не уточнили, пострадал ли какой-либо военный объект на земле.

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В этот же вечер мощный взрыв прогремел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В Сумской области сирены звучат, начиная с 14:42.

Согласно заявлению генерал-лейтенанта Апти Алаудинов, заместителя начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат», российские подразделения продолжают продвижение в Сумской области в рамках создания буферной зоны.

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Лия Мурадьян
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