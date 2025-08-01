Взрывы гремят в Харькове на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в пятницу вечером, 1 августа, в Харькове во время сигнала о воздушной тревоге на Украине. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

Согласно онлайн-данным министерства цифровой трансформации Украины, Помимо Харьковской области тревогу также объявили в Сумской, Черниговской и Житомирской областях. Местные власти пока не уточнили, пострадал ли какой-либо военный объект на земле.

В этот же вечер мощный взрыв прогремел в городе Сумы, расположенном на севере Украины. В Сумской области сирены звучат, начиная с 14:42.