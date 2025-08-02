Загадочная смерть девушки с 26 iPhone на теле поставила следователей в тупик

В Бразилии расследуется смерть 20-летней девушки, к телу которой было прикреплено 26 iPhone. Врачи 45 минут пытались реанимировать пострадавшую, но безуспешно, сообщает Mirror.

«Бразильские следователи были ошеломлены, обнаружив мёртвую 20-летнюю женщину с 26 айфонами, приклеенными к телу. Она скончалась 29 июля после того, как ей стало плохо в автобусе», — указано в статье.

Девушка почувствовала себя плохо во время поездки из Фос-ду-Игуасу в Сан-Паулу. Автобус был остановлен у придорожного кафе, куда прибыли врачи. Пострадавшая находилась в сознании, но испытывала одышку и признаки дыхательного расстройства. В итоге у неё начались судороги, перешедшие в постприступное состояние, после чего остановилось дыхание и сердце. Жительница Бразилии скончалась на месте.

Во время оказания помощи медики и полицейские обнаружили, что к телу девушки плотно прикреплены многочисленные пакеты. При осмотре выяснилось, что в них находились 26 новых iPhone, аккуратно зафиксированных скотчем под одеждой. Все телефоны уже изъяты и направлены в Федеральную налоговую службу Бразилии для проверки на предмет контрабанды, уклонения от уплаты пошлин или участия в незаконных схемах ввоза техники.

Причина смерти пока не установлена. Следствие ожидает результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы понять, могло ли ношение большого количества электроники повлиять на состояние здоровья или смерть связана с иными медицинскими причинами.